De Opperdoezer Ronde: het oogstseizoen in Opperdoes is begonnen

Ooit waren aardappelen niet weg te denk uit de Nederlandse keuken, maar tegenwoordig gaat men voor een meer gevarieerd dieet. Vooral de exclusievere aardappelrassen dalen in populariteit. Om hier verandering in te brengen werd een van Nederlands oudste aardappelrassen, de Opperdoezer Ronde, zaterdag in het zonnetje gezet. Tijdens het oogstfeest konden bezoekers de aardappel, die uitsluitend rond het Noord-Hollandse dorp Opperdoes wordt verbouwd, op geheel traditionele wijze rooien en een hapje proeven.

Dankzij de BOB-status sinds 1996 is de Opperdoezer Ronde een echt oer-Hollands product dat alleen in de 100 hectare zavelgrond rond Opperdoes geteeld mag worden. De aardappel wordt al bijna 160 jaar met de hand geoogst door generaties van lokale telersen staat bekend om zijn robuuste ronde vorm en dunne schil.

Oogstfeest

Om de opening van het nieuwe oogstseizoen te vieren, werd dit jaar een oogstfeest gehouden in Opperdoes. Bezoekers konden tijdens deze dag zelf aardappels rooien en deelnemen aan diverse activiteiten.

De Opperdoezer Ronde is een vroege aardappel en wordt vanaf eind juni tot uiterlijk eind september geoogst. De aardappel is meestal verkrijgbaar tot en met december.