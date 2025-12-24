Nederlanders eten massaal vlees met kerst, gourmet blijft populairst

Volg Hart van Nederland
Vandaag, 11:44

Bijna 80 procent van de Nederlanders zegt deze kerst vlees op tafel te zetten. Dat blijkt uit representatief onderzoek onder het Hart van Nederland-panel, waaraan 3.357 mensen deelnamen. Gourmet blijft het populairst, gevolgd door biefstuk.

Waar in 2024 nog 75 procent van het panel aangaf vlees te eten met het kerstdiner, lijkt er een kleine stijging te zijn tot 77 procent een jaar later. Van de ondervraagden zegt 6 procent voor vegetarisch te gaan; 5 procent kiest deze kerst voor vis.

Zoals ieder jaar is gourmetten het meest populair met Kerstmis. 37 procent van de Nederlanders bakt zijn of haar kerstdiner in de kleine pannetjes. 20 procent geeft aan biefstuk te eten. Het serveren van soep, een borrelplank en salade is soortgelijk: 19 procent geeft aan dit op hun bord te hebben met kerst.

