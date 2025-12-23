Volg Hart van Nederland
Dit geven Nederlanders gemiddeld uit aan kerstcadeaus

Vandaag, 07:39

De kerstdagen komen steeds dichterbij en dat is ook te merken in de portemonnee. Cadeautjes worden massaal ingeslagen en daar wordt dit jaar door veel Nederlanders meer geld aan uitgegeven dan vorig jaar, blijkt uit cijfers van het Hart van Nederland-panel

Nederlanders geven deze kerst gemiddeld flink geld uit aan cadeaus. Wie iets onder de boom legt, besteedt daar dit jaar gemiddeld 325 euro aan. Voor een derde van de Nederlanders (32 procent) ligt dat bedrag hoger dan vorig jaar. De meeste mensen, 58 procent, geven ongeveer evenveel uit als toen. Slechts 10 procent zegt minder te besteden aan kerstcadeaus.

De helft van alle Nederlanders geeft deze kerstperiode cadeautjes aan naasten. Voor de meeste mensen zijn de voorbereidingen al afgerond. Bij 45 procent liggen de cadeaus al klaar en bij 4 procent regelt een partner of iemand anders de inkopen. Toch moet 6 procent van de Nederlanders de laatste dagen voor kerst nog op pad voor cadeaus.

Kerststress

Al die voorbereidingen zorgen bij een deel van de Nederlanders voor spanning. Bijna drie op de tien ervaren stress door de kerstperiode. Voor 5 procent is kerst zelfs niet te overzien, terwijl 24 procent aangeeft wel stress te hebben maar het aan te kunnen. De meerderheid, 62 procent, viert kerst zonder stress.

