Nederland verdeeld over Songfestival-boycot, meesten oneens met besluit EBU

Nu AVROTROS definitief heeft besloten Nederland volgend jaar thuis te laten, is ook duidelijk hoe het publiek naar het besluit van de EBU kijkt. Uit onderzoek onder het Hart van Nederland-panel blijkt dat een meerderheid het níet eens is met het feit dat Israël toch mag deelnemen. 51 procent vindt dat Israël niet mee had moeten doen, een derde (33 procent) vindt Israëlische deelname wél goed. De overige 16 procent heeft geen voorkeur of geen mening.

Daarmee gaan de meeste Nederlanders dus lijnrecht in tegen het besluit van de EBU om Israël in 2026 toe te laten. Eerder, in september, bleek al uit een HvNL-peiling dat 61 procent het eens was met de aankondiging van AVROTROS om weg te blijven zolang Israël zou meedoen. Die kritische houding is in het nieuwe onderzoek terug te zien, hoewel de weerstand iets lijkt te zijn afgenomen.

Twijfel over boycot

Over de vraag of Nederland ondanks alles tóch had moeten meedoen, zijn de meningen meer verdeeld. 41 procent van de deelnemers vindt dat Nederland gewoon had moeten afreizen, ook met Israël in het deelnemersveld. Tegelijkertijd is 45 procent het eens met de keuze van AVROTROS om het Songfestival volgend jaar te boycotten vanwege de Israëlische deelname. 14 procent laat het in het midden.

In de politieke verhoudingen tekent zich een scherpe kloof af. Bij progressieve partijen overheerst weerstand tegen Israëlische deelname: onder kiezers van D66 en GL-PvdA zegt 78 procent dat Israël niet mee moet doen. Ook bij het CDA is een meerderheid tegen. Aan de rechterkant is er juist een, zij het lichte, voorkeur vóór deelname van Israël: 53 procent van de JA21-achterban, 48 procent van FVD-kiezers, 47 procent van BBB-kiezers en 46 procent van PVV-kiezers vindt dat Israël wel mee mag doen, al staat daar steeds ook een flinke groep tegenstanders naast.