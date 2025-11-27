Volg Hart van Nederland
Acht jaar cel voor man die dreigde met aanslag tijdens Songfestival in Rotterdam

Crime

Vandaag, 10:56

Een Zweed is schuldig bevonden aan het plannen van een aanslag op het Eurovisie Songfestival in Rotterdam in 2020. Een Luxemburgse rechtbank heeft hem 8 jaar gevangenisstraf opgelegd, waarvan 6 jaar voorwaardelijk, melden Luxemburgse media.

Ook moet de 23-jarige Alexander H. een deradicalisatieprogramma volgen. De man werd in februari 2020 opgepakt in de gemeente Strassen, waar hij met zijn vader woonde. Bij hem thuis werd onder meer rechtsextremistisch materiaal gevonden.

Songfestivalfan Marco schrok toen hij hoorde van de aanslagplannen voor de editie in Rotterdam. In de video hieronder vertelt hij zijn verhaal.

Meerdere aanslagen

Volgens Luxemburgse media blijkt uit onderzoek dat H. meerdere aanslagen plande, waaronder op het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Het evenement zou in mei 2020 plaatsvinden, maar werd vanwege de coronapandemie met een jaar uitgesteld. De gemeente Rotterdam wist destijds niets van de plannen.

In het onderzoek werd in Nederland een minderjarige jongen aangehouden. Hij zou met H. contact hebben gehad over de plannen. Het OM in Nederland besloot hem niet te vervolgen.

Door ANP

