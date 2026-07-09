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Panel: ruim acht op de tien Nederlanders ziet gezagsprobleem bij politie

Panel

Vandaag, 19:27

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Een grote meerderheid van de Nederlanders vindt dat de politie kampt met een gezagsprobleem. Dat blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland-panel. Ook zegt een ruime meerderheid dat de politie harder moet optreden tegen overtredingen en misdrijven.

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Uit het onderzoek blijkt dat 84 procent van de ondervraagden vindt dat de Nederlandse politie een gezagsprobleem heeft. Tien procent is het daar niet mee eens. Een klein deel (6 procent) heeft er geen mening over.

De uitslag van het panel werd besproken in Nieuws van de Dag. Voormalig politiecommissaris en veiligheidsexpert Sander Schaepman legt uit hoe hij daartegen aankijkt.

Meer steun voor hard optreden

Ook is er brede steun voor een strengere aanpak van overtredingen en misdrijven. Volgens het onderzoek vindt 87 procent van de Nederlanders dat de politie harder moet optreden.

Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van recente incidenten waarbij de politie moest ingrijpen, waaronder de ongeregeldheden na voetbalwedstrijden van Marokko. Na de wedstrijd tegen Nederland (30 juni) en de wedstrijd tegen Canada (4 juli) ging het op meerdere plaatsen mis.

Na de wedstrijd tussen Nederland en Marokko was volgens burgemeester Jan van Zanen sprake van ernstige wanordelijkheden en geweld tegen de politie. Daarbij werden zeventien mensen aangehouden. Ook na de wedstrijd van Marokko tegen Canada trad de politie op in Den Haag en werden er tientallen mensen opgepakt. Ook in andere steden waren ongeregeldheden.

Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Hart van Nederland-panel, dat zo representatief mogelijk is voor de volwassen Nederlandse bevolking op basis van onder meer geslacht, leeftijd, regio, opleiding en politieke voorkeur (Gouden Standaard van Data & Insights Network en CBS). De vragenlijst is door de redactie neutraal opgesteld, het veldwerk is gedaan door onderzoeksbureau No Ties, onderdeel van Highberg. Bij minimaal 2.000 respondenten wordt de steekproef gecontroleerd en zo nodig gewogen; de foutmarge is bij die omvang rond de 2,2 procentpunt bij een uitkomst van 50 procent, met een betrouwbaarheidsniveau van 95 procent. Lees hier de volledige verantwoording van onze panelonderzoeken.

Door Redactie Hart van Nederland

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