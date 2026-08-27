Project2029 trekt deze kiezers, maar ook kritiek om versplintering

De nieuwe politieke beweging Project2029 van Mona Keijzer maakt wat los onder kiezers. Vooral mensen die bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen op BBB stemden, staan ervoor open: 83 procent van hen zegt een stem op Project2029 te overwegen. Toch klinkt er ook flinke twijfel over de mogelijke komst van nóg een politieke partij op rechts.

Dat blijkt uit onderzoek onder het Hart van Nederland Panel. Van alle deelnemers zegt 32 procent Project2029 te overwegen, 59 procent doet dat niet en 9 procent geeft geen antwoord. Het gaat hierbij niet om een flitspeiling, geen officiële zetelpeiling. De cijfers laten zien hoeveel panelleden een stem op de beweging zouden overwegen, niet hoeveel mensen daadwerkelijk op Project2029 gaan stemmen.

De 32 procent die Project2029 overweegt, ligt wel fors lager dan bij Nieuw Sociaal Contract (NSC), toen Pieter Omtzigt die partij in 2023 presenteerde. In een vergelijkbaar onderzoek zei destijds 53 procent een stem op NSC te overwegen, van wie 17 procent zei daar 'zeker' van te zijn. Uiteindelijk behaalde NSC bij de verkiezingen eind dat jaar zelfs minder dan 13 procent van de stemmen.

Vooral interesse bij kiezers op rechts

Naast BBB-kiezers is er relatief veel belangstelling onder mensen die bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen op JA21 stemden. Van hen overweegt 50 procent Project2029. Onder 50PLUS-kiezers is dat 46 procent, gevolgd door VVD met 45 procent en PVV met 43 procent.

Maar juist het vooruitzicht van mogelijk weer een nieuwe partij zorgt ook voor weerstand. 55 procent van de panelleden denkt dat Project2029 vooral leidt tot verdere versplintering op rechts. 27 procent ziet het juist als een echte manier om kiezers die zich nu niet gehoord voelen alsnog te vertegenwoordigen. 18 procent heeft hierover geen mening.

"Als politica heb ik Mona Keijzer hoog zitten. Maar wat kan zij meer doen dan andere rechtse partijen?", vraagt een respondent zich af. "Ik word gek van weer een nieuwe partij", schrijft een panellid stelliger.

Anderen hadden liever samenwerking gezien: "Ik vind dat alle rechtse partijen één vuist moeten maken." Ook klinkt de suggestie dat Keijzer zich beter bij een bestaande partij had kunnen aansluiten. "Jammer dat Mona zich niet aansluit bij JA21. Maar misschien wil men niet teveel kapiteins op een schip."

Mona Keijzer zelf belangrijkste reden

Voor mensen die belangstelling hebben voor Project2029 speelt vooral Keijzer zelf een grote rol. 47 procent noemt Mona Keijzer als persoon als reden om positief tegenover de beweging te kijken of mogelijk op haar te stemmen. Daarna volgen de behoefte aan meer samenwerking op rechts met 41 procent en Keijzers eigenlijk politieke standpunten met 39 procent. Onvrede over bestaande rechtse partijen wordt door 27 procent genoemd. Voor slechts 19 procent is de sociaal-conservatieve koers een reden om positief tegenover de beweging te staan.

Over de uiteindelijke kansen van Project2029 zijn de panelleden terughoudender. 33 procent van alle respondenten denkt dat het initiatief kans van slagen heeft, tegenover 54 procent die denkt dat het project gedoemd is te mislukken. 13 procent weet het niet. "Het is heel erg afwachten waar Mona Keijzer mee komt en wat haar programma zal zijn. We weten ongeveer haar ideeën maar ik ben uiterst voorzichtig", schrijft een deelnemer.