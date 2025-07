Limburgers voelen zich het vaakst onveilig op straat in het donker

Limburgers voelen zich van alle Nederlanders het minst veilig op straat zodra het donker wordt. Maar liefst 80 procent zegt zich in de avond of nacht weleens onveilig te voelen. Dat blijkt uit representatief onderzoek onder 2106 leden van het Hart van Nederland-panel.

Ook landelijk liggen de cijfers hoog: zeven op de tien mensen voelen zich ’s avonds of ’s nachts niet veilig op straat. Onder vrouwen is dat percentage zelfs 86 procent. Overdag voelen de meesten zich prima, maar zodra het donker is, slaat de angst toe.

In het donker

Andere provincies waar het onveiligheidsgevoel in de avonduren hoog is, zijn Flevoland, Groningen, Noord-Brabant, Utrecht en Zuid-Holland. In al deze provincies voelt 73 procent zich na zonsondergang niet prettig op straat. In Gelderland gaan de mensen het vaakst zonder zorgen de straat op in het donker, al is daar ook nog 63 procent af en toe angstig.

Verder zegt 9 procent in de afgelopen vijf jaar slachtoffer te zijn geweest van fysiek geweld in de openbare ruimte. Eén op de vier Nederlanders was daar ooit getuige van.