'Tot de tanden bewapenen': politieke uitspraak koning krijgt massale steun

Een overgrote meerderheid van de leden uit het Hart van Nederland-panel staat achter de felle uitspraak van koning Willem-Alexander dat Nederland zich "tot de tanden toe moet bewapenen". Maar liefst 83 procent geeft aan het (sterk of licht) eens te zijn met de stelling. Slechts 14 procent is het ermee oneens.

De koning deed zijn uitspraak donderdag tijdens een bezoek aan de Bestkazerne in het Limburgse Vredepeel, waar Oekraïense militairen worden getraind. Hij waarschuwde dat vrede en veiligheid niet langer vanzelfsprekend zijn. "We hebben het misschien een beetje te vanzelfsprekend gevonden dat we altijd vrijheid en vrede zouden hebben", zei Willem-Alexander. "Helaas bewijst Oekraïne en bewijzen andere conflicten dat dit niet meer het geval is."

Volgens de koning moet Nederland zich beter voorbereiden om veilig te blijven: "Als je niet voorbereid bent, dan ben je niet goed bezig."

De steun voor de stelling van de koning dat Nederland zich "tot de tanden toe moet bewapenen" komt uit vrijwel alle politieke hoeken. Onder stemmers van GroenLinks-PvdA is de steun met 93 procent het hoogst. Ook kiezers van VVD (90%), D66 (90%), NSC (89%) en CDA (89%) zijn in grote meerderheid eens met de uitspraak. Zelfs onder aanhangers van PVV (79%) en BBB (75%) klinkt veel steun. De enige partij waarvan de achterban zich keert tegen deze uitspraak van de koning is Forum voor Democratie: 62 procent van hun stemmers zegt het oneens te zijn met de stelling, tegenover 36 procent die het ermee eens is.

In hoeverre bent u het eens of oneens met de stelling van de koning? Percentage Sterk eens 54% Licht eens 29% Licht oneens 6% Sterk oneens 8% Geen mening 3%

Mag een koning zich zo uitlaten?

Het is zeldzaam dat de koning zich op zo'n uitgesproken manier mengt in politieke onderwerpen. Of het verstandig is dat de koning zich zo politiek uitlaat zijn de panelleden ook over ondervraagd. Op dat punt is het beeld helder: 69 procent van de respondenten vindt dat de koning in het openbaar zijn politieke mening moet kunnen uitspreken. Slechts 28 procent vindt dat hij altijd neutraal moet blijven, opnieuw vooral FVD-stemmers (59%), maar relatief ook veel stemmers van PvdD (50%) en CDA (39%).

In totaal deden 2.143 mensen mee aan het onderzoek.

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel

Wat vind je van vuurwerk, klimaatdemonstraties of de opkomst van kunstmatige intelligentie? En hoe kijk jij naar de verschillende politieke besluiten? Dat krijg je allemaal voorgeschoteld in het Hart van Nederland-panel. Meld je hieronder aan en bepaal wat nieuws wordt!