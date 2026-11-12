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Ouders vrezen online misbruik van kind: 'Blijf in gesprek'

Panel

Vandaag, 16:06

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De rechtszaak tegen een 40-jarige man uit Limburg, die wordt verdacht van online seksueel misbruik van 245 minderjarige meisjes, roept de vraag op hoe je je kind hiertegen beschermt. Uit onderzoek van het Hart van Nederland-panel blijkt dat 76 procent van de ouders met kinderen tussen de 8 en 17 jaar zich zorgen maakt dat hun kind wordt lastiggevallen of benaderd door iemand met verkeerde bedoelingen.

Die zorgen zijn niet ongegrond. 15 procent geeft aan dat hun kind al eens zoiets heeft meegemaakt. En dan is het nog maar de vraag of iedere ouder hiervan op de hoogte is.

Ouders geven daarom aan het onderwerp vooral thuis bespreekbaar te maken en hun kinderen aan te moedigen het te vertellen als er iets vervelends gebeurt.

'Oordeel niet'

Volgens Babette Keuning van expertisecentrum Offlimits is het creëren van een veilige omgeving het allerbelangrijkste. Ze vindt het ook belangrijk dat ouders betrokken blijven bij het online leven van hun kind.

"Je moet toch altijd blijven kijken wat ze doen. Net als op school, kun je ook vragen hoe het online gaat", zegt Keuning. Volgens haar is het belangrijk om het gesprek open te houden en interesse te tonen in wat kinderen op internet doen.

Helemaal voorkomen dat kinderen online met verkeerde personen in contact komen, is volgens haar niet mogelijk. Gebeurt het toch, dan is het belangrijk om zonder oordeel te luisteren. "Het is heel begrijpelijk om boos en verdrietig te zijn, maar probeer dit nog even te onderdrukken en te vragen wat het kind nodig heeft." Ook adviseert ze om in zulke gevallen altijd aangifte te doen.

Meer advies van Offlimits zie je in de bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland

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