OM eist 12 jaar en tbs voor onlinemisbruik 245 minderjarigen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft 12 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 40-jarige Bas P. uit het Limburgse Herten. De man wordt verdacht van het online seksueel misbruiken van 245 minderjarige meisjes via een deels zelfontwikkeld computerspel. Het jongste mogelijke slachtoffer was pas 8 jaar oud.

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Via het spel Highscoregame zou P. meisjes hebben aangezet tot steeds verdergaande seksuele handelingen voor de webcam. Dat spel begon aanvankelijk onschuldig; deelnemers konden punten behalen met opdrachten, zoals zwaaien naar de camera. Gaandeweg werden de opdrachten extremer en in het laatste level kregen spelers de opdracht seksuele handelingen te verrichten voor de webcam.

In de bovenstaande video vertelt de officier van justitie waarvan P. wordt verdacht en hoe hij volgens het Openbaar Ministerie te werk ging.

Volgens het OM werden ze daarbij heimelijk gefilmd en werden sommigen vervolgens met de beelden gechanteerd. De verdachte zou hebben gedreigd de video's openbaar te maken als de meisjes niet meewerkten. Ook zou hij beelden hebben verspreid.

Deze beelden nam P. op en bewaarde ze. Op zijn laptop, telefoon en een usb-stick werden bijna 6000 beelden van kindermisbruik gevonden, verzameld tussen 2017 en 2025. Een groot deel daarvan maakte hij via het spelletje.

'Digitale fantasiewereld'

Tijdens de eerste zittingsdag verklaarde P. dat hij onvoldoende besefte dat hij met echte mensen te maken had. "Voor mij waren het twee verschillende werelden: een digitale fantasiewereld en een echte wereld." Volgens hem begon het spel "vrij onschuldig", maar kregen spelers in het laatste level de opdracht seksuele handelingen voor de camera te verrichten. "Het was nooit mijn einddoel om het laatste level te halen. Het ging meer om de spanning, hoe ver iemand zou gaan."

De verdachte hield volgens de rechter een nauwkeurige administratie bij van de beelden, met namen, leeftijden en andere bijzonderheden van de meisjes. Zelf vergeleek P. die verzameling met "een postzegelverzameling". Waarom hij de beelden bewaarde, kon hij naar eigen zeggen niet verklaren. "Maar ik weet niet waarom ik het deed. Dat is waar ik professionele hulp bij nodig heb."

Slachtoffers in meerdere landen

Het OM heeft tot nu toe twintig slachtoffers geïdentificeerd: twaalf Nederlandse en acht Vlaamse meisjes. Er zijn ook mogelijke slachtoffers in de Verenigde Staten en Australië.

P., die voor zijn arrestatie in oktober vorig jaar als ICT'er werkte, wordt verdacht van acht strafbare feiten, waaronder het dwingen van minderjarigen tot seksuele handelingen, ontucht, het bezit en verspreiden van seksueel beeldmateriaal van kinderen en deelname aan een criminele organisatie. Hij ontkent dat hij meisjes met beelden heeft gechanteerd.