Man (40) misbruikte 150 meisjes via zelf ontwikkeld computerspel

Rechtszaak

Vandaag, 16:12

Een 40-jarige man uit Herten (Limburg) staat dinsdag voor de rechter vanwege grootschalig online misbruik van minderjarige meisjes tussen de 9 en 17 jaar oud. Het zou gaan om zeker 150 slachtoffers, van wie er veertig uit Nederland komen. De man benaderde de meisjes via een zelf ontwikkeld computerspel, Highscoregame.

Via de game zou de man de meisjes volgens het Openbaar Ministerie hebben aangezet tot steeds verdergaande seksuele handelingen voor de camera. Hij zou deze handelingen ook hebben opgenomen en de beelden hebben gedeeld, mogelijk op een forum op het darkweb, meldt het OM.

Huilend op beeld

Op de computer van de verdachte zijn zo'n driehonderd video's aangetroffen. De man zou de meisjes hebben gedreigd de beelden openbaar te maken als zij niet meewerkten. "De meisjes die het spel speelden, huilden soms zichtbaar op de video's", aldus het Openbaar Ministerie. Niet alle slachtoffers zijn inmiddels geïdentificeerd. Een deel wel. Zij krijgen hulp van de politie en Slachtofferhulp Nederland.

De politie kwam de verdachte op het spoor na informatie uit de Verenigde Staten. De man werd op 1 oktober vorig jaar aangehouden. De inhoudelijke behandeling van de zaak staat gepland op 26 juni.

Door ANP

Helft van jongeren slachtoffer van online seksueel misbruik, ook Ruth (21)
Helft van jongeren slachtoffer van online seksueel misbruik, ook Ruth (21)

