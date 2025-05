Helft van jongeren slachtoffer van online seksueel misbruik, ook Ruth (21)

Het is een schokkende realiteit: één op de twee jongeren in Nederland tussen de 12 en 25 jaar krijgt te maken met online seksueel misbruik of seksuele intimidatie. Dat blijkt uit nieuw, grootschalig onderzoek van Ipsos I&O in samenwerking met Fonds Slachtofferhulp dat woensdag is gepubliceerd.

De impact is groot en laat vaak diepe sporen na. Slachtoffers worstelen regelmatig langdurig met de gevolgen. Online misbruik is daarmee geen uitzondering meer, maar een urgent maatschappelijk probleem, zegt Fonds Slachtofferhulp.

De 21-jarige Ruth werd zelf slachtoffer van online seksueel misbruik. Toen ze in de brugklas zat had ze contact met een jongen uit een hogere klas. "We raakten aan de praat en op een gegeven moment ging hij om foto's vragen. Eerst had ik al mijn kleding aan, maar hij vroeg steeds meer. Voor ik het wist stond ik in mijn ondergoed foto's van mijzelf te maken", vertelt ze aan Hart van Nederland.

'Ik voelde me verschrikkelijk'

Toen ze de volgende dag wakker werd en naar school ging, barstte de hel los. De school hing vol met de foto's die ik die avond ervoor gestuurd had. "Niet alleen dat, ook hadden ze mijn telefoonnummer in de meubels gekrast met het woord 'hoer' erbij. Ik voelde mij verschrikkelijk."

Een aantal jaar later, wordt Ruth opnieuw slachtoffer van online seksueel misbruik. Dit keer is het haar hulpverlener. Ze heeft hier lang last van gehad, vooral het vertrouwen van mensen vindt ze moeilijk. Ze deelt nu haar verhaal en hoopt hiermee bewustzijn te creëren.