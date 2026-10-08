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Oproep tot strengere wetgeving tegen online kindermisbruik

Oproep tot strengere wetgeving tegen online kindermisbruik

Beleid

Vandaag, 07:30

Kinderrechtenorganisaties willen permanente wetgeving om onlinekindermisbruik beter te bestrijden. Volgens Defence for Children, Terre des Hommes, Free a Girl en International Justice is het op dit moment niet goed geregeld. Volgens hen wordt er in Europa nu al vier jaar onderhandeld over permanente wetgeving, maar verschijnen nog iedere dag enorme aantallen beelden van kinderen die worden misbruikt op internet.

Volgens de organisaties wordt elke 1,5 seconde een onlinebeeld van misbruik gedeeld. Alle bedrijven die digitale diensten aanbieden, moeten volgens hen worden verplicht aan te tonen dat zij voldoende maatregelen hebben genomen om kinderen te beschermen tegen misbruik. Ook moeten zij technologie inzetten die dit misbruik herkent en verwijdert.

Door ANP

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