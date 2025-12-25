Eén op de acht Nederlanders worstelt met energierekening

Een flinke groep Nederlanders heeft dit jaar moeite gehad met het betalen van de energierekening. Dat blijkt uit representatief panelonderzoek van Hart van Nederland, waaraan 2.125 mensen meededen. In totaal geeft 12 procent aan dat het betalen van de nota voor stroom en gas niet altijd lukt.

Een van die mensen is Patricia uit Rotterdam. Ze houdt haar kachel uit, ook tijdens de donkere kerstdagen. Anders komt ze niet rond, vertelt ze in bovenstaande video.

Voor een deel van deze groep is het geen eenmalig probleem. Drie procent zegt dit jaar één keer moeite te hebben gehad met betalen. Bijna twee keer zoveel mensen, 7 procent, liep hier meerdere keren tegenaan. Vier procent van de ondervraagden zegt zelfs structureel moeite te hebben met het voldoen van de energiekosten.

Verbruik loopt op rond de kerstdagen

Volgens het Nibud gebruikt een gemiddeld huishouden in Nederland ongeveer 2.500 kilowattuur stroom per jaar. Rond de kerstdagen ligt het energieverbruik traditioneel hoger, door extra verlichting, vaker koken en meer tijd binnenshuis. Juist in deze periode voelen huishoudens de energiekosten extra in hun portemonnee.

Om de rekening binnen de perken te houden, nemen veel Nederlanders maatregelen. Zo zegt 23 procent van de deelnemers dat zij de verwarming blijvend lager zetten. Iets meer mensen, 26 procent, doen dat alleen op bepaalde momenten, bijvoorbeeld 's avonds of wanneer ze niet thuis zijn.

Bewuster omgaan met energie

Naast besparen op verwarming probeert een grote groep inzicht te krijgen in het eigen verbruik. Ruim een derde van de ondervraagden, 35 procent, zegt dit jaar bewust bezig te zijn met energie door het stroom- en gasverbruik actief bij te houden. Daarmee hopen zij grip te krijgen op de maandelijkse kosten.