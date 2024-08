Bijna kwart Nederlanders niet verzekerd voor medische kosten op vakantie

Alarmcentrales kregen vorig jaar nog een paar keer per week telefoontjes van vakantiegangers die met medische kosten zitten, maar nu gebeurt dat dagelijks. En tot hun schrik komen veel mensen er dan achter dat ze zelf moeten opdraaien voor de kosten. Want een groot deel van de Nederlanders is hier niet voor verzekerd, zo blijkt uit representatief onderzoek onder het Hart van Nederland-panel.

Het zal je maar gebeuren: je bent op een heerlijke zonvakantie in Spanje en ineens beland je in het ziekenhuis. Het kan helaas iedere toerist overkomen. Daarom sluiten veel mensen van te voren een reisverzekering af om niet in de financiële problemen te komen. Toch kiest 24 procent van de Nederlanders ervoor zich niet te verzekeren voor medische kosten in het buitenland.

Ruim 35 procent geeft aan dit te doen om kosten te besparen. Ook vinden sommigen (29 procent) het niet nodig, omdat ze alleen op korte reizen gaan. En 20 procent zegt er zeker van te zijn de verzekering niet nodig te hebben en er daarom ook geen af te sluiten.

Basisverzekering

Volgens medische reishulpverlener Eurocross is een deel van de reizigers alleen via hun basisverzekering verzekerd en dat kan je flink in de problemen brengen. "Hierdoor krijg je alleen het Nederlandse tarief terug en dat is niet altijd voldoende. Als je in Spanje bijvoorbeeld een beenbreuk oploopt, moet je misschien wel 27.000 euro zelf bijleggen als je in een privékliniek terechtkomt", waarschuwt woordvoerder Angele Looye.

Onlangs is er nog een crowfundingsactie opgestart voor Mark Hoefnagel uit Urk. Hij raakte zwaargewond toen zijn hotel in Duitsland instortte. Toen hij daar in het ziekenhuis belandde, bleek hij niet verzekerd te zijn voor alle medische kosten. Inmiddels is er ruim 55.000 euro opgehaald.