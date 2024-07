Op autovakantie? Dashcam hebben kan je in deze landen 10.000 euro kosten

In Luxemburg, Oostenrijk, en Portugal zijn dashcams verboden of sterk gereguleerd. In Luxemburg mag je wel een dashcam bezitten, maar niet gebruiken. In Oostenrijk kun je tot 10.000 euro boete krijgen voor het delen van beelden met herkenbare personen.

In Portugal is het gebruik van dashcams verboden, dus berg je dashcam op als je door deze landen reist.

In Frankrijk en Duitsland mogen dashcams alleen voor privédoeleinden worden gebruikt. In Frankrijk mag je de beelden niet publiceren, en in Duitsland worden dashcambeelden vaak niet als bewijsmateriaal geaccepteerd. Het is dus verstandig om je dashcam op te bergen als je door deze landen rijdt.

In Zwitserland is de regelgeving complex. Het is het beste om je dashcam thuis te laten om risico’s te vermijden.