Nederlanders bezorgd om vrijheid, vooral door polarisatie en oorlogen

Nederland viert dinsdag Bevrijdingsdag, maar niet iedereen doet dat met een onbezorgd gevoel. Veel Nederlanders maken zich juist zorgen over de vrijheid in ons land.

Uit representatief onderzoek onder 2.111 leden van het Hart van Nederland Panel blijkt dat dit jaar 43 procent Bevrijdingsdag gaat vieren. Een kleinere groep, 12 procent, trekt er ook echt op uit voor een festival, evenement of andere activiteit. Meer dan de helft van de Nederlanders, 54 procent, viert de dag niet.

Dat de tegenstellingen in Nederland groter worden, merken ze ook bij SIRE. Om die reden doet de onafhankelijke stichting iets bijzonders: het herhalen van een campagne. De oorspronkelijk in 2023 gelanceerde campagne 'Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt' werd begin dit jaar weer van stal gehaald:

Zorgen om vrijheid

Deze dag staat voor een groot deel in het teken van het vieren van de vrijheid, maar veel Nederlanders zeggen zich zorgen te maken over de staat van de vrijheid in ons land. De grootste zorg is polarisatie: 37 procent noemt het als probleem dat groepen steeds meer tegenover elkaar komen te staan. Ook oorlogen en spanningen in de wereld houden veel mensen bezig. Dat wordt door 34 procent genoemd.

Daarnaast zegt 27 procent te merken dat vrijheid in Nederland langzaam afneemt. Ook criminaliteit en onveiligheid spelen mee: bijna een kwart noemt dat als bedreiging voor het gevoel van vrijheid.

'Kun je nog zeggen wat je vindt?'

Voor een deel van de Nederlanders gaat vrijheid ook over de ruimte om je mening te geven. 19 procent maakt zich zorgen dat je niet meer alles kunt zeggen wat je vindt. Nog eens 8 procent noemt de invloed van sociale media hierop als zorg.

Daarnaast noemt 16 procent de hoeveelheid regels en beperkingen vanuit de overheid. Een kleinere groep wijst naar discriminatie en ongelijke behandeling (9 procent) als een van hun grootste punten van zorg rond vrijheid in ons land.