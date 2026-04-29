Jostiband bijna klaar voor optredens Bevrijdingsfestivals: 'Het dak gaat eraf'

Gisteren, 22:06 - Update: 1 uur geleden

De Jostiband uit het Zuid-Hollandse Zwammerdam maakt zich op voor een bijzondere Bevrijdingsdag. Als Ambassadeurs van de Vrijheid reizen de muzikanten op 5 mei langs meerdere Bevrijdingsfestivals in het land. Dat gebeurt niet alleen met bussen, maar ook met helikopters. Achter de schermen wordt er al maanden intensief geoefend om het publiek een indrukwekkend optreden te geven. En nu zetten ze de laatste puntjes op de spreekwoordelijke 'i'.

De rol als ambassadeur kreeg een extra lading door een bezoek aan Schloss Hartheim in Oostenrijk. Op deze plek werden tijdens de Tweede Wereldoorlog duizenden mensen met een beperking vermoord door Nazi-Duitsland.

Het is belangrijk voor de bandleden om de reis naar Oostenrijk te maken tijdens het bezoek liepen de emoties hoog op. Bandlid Evelien Biemond zag een foto van een jongen met het syndroom van Down en reageerde boos. Later keerde ze terug om stil te staan bij zijn verhaal. "Ik zei tegen hem: Rudolf, ik hoop dat je het fijn hebt in de hemel en geen pijn meer hebt."

Bijna klaar voor optredens op Bevrijdingsdag

De ervaringen die ze hebben opgedaan in Oostenrijk werken door in de optredens op 5 mei. In totaal reizen 55 orkestleden langs festivals in onder meer Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. Ze spelen daar samen met artiesten als Maan en DJ Reinier Zonneveld.

Lees ook

'Zeeuwse Jostiband' zoekt sponsor, anders houdt het op
'Zeeuwse Jostiband' zoekt sponsor, anders houdt het op
Jostiband 24 uur in actie voor Oekraïne: 'Ik denk dat we héél veel geld ophalen!'
Jostiband 24 uur in actie voor Oekraïne: 'Ik denk dat we héél veel geld ophalen!'
Jostiband lanceert platform om eenvoudig muziek te leren spelen
Jostiband lanceert platform om eenvoudig muziek te leren spelen

