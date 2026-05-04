Gratis feest door het hele land: hier vier je Bevrijdingsdag

Op dinsdag 5 mei viert Nederland al 81 jaar vrijheid. Meer dan 30 jaar zijn de Bevrijdingsfestivals een vaste traditie in het land. Artiesten La Fuente, De Jostiband, Karsu en Rolf Sanchez trekken op Bevrijdingsdag als Ambassadeurs van de Vrijheid door heel Nederland om op verschillende festivals op te treden.

Door het hele land kun je dinsdag gratis een Bevrijdingsfestival bezoeken. Van grote steden tot kleinere gemeenten: overal worden evenementen georganiseerd waar muziek, vrijheid en herdenken samenkomen. Bezoekers kunnen genieten van optredens van bekende artiesten en nieuw talent.

Hieronder heeft Hart van Nederland de 'grootste' Bevrijdingsfestivals per provincie op een rijtje gezet:

Bevrijdingsfestival Plaats Bevrijdingsdans Festival Amsterdam, Museumplein Bevrijdingsfestival Brabant Den Bosch, Pettelaarse schans Bevrijdingsfestival Den Haag Den Haag, Malieveld Bevrijdingsfestival Drenthe Assen, Festivalterrein Baggelhuizen Bevrijdingsfestival Flevoland Almere, Binnenstad Bevrijdingsfestival Fryslân Leeuwarden, Binnenstad Bevrijdingsfestival Gelderland Wageningen, Binnenstad Bevrijdingsfestival Groningen Groningen, De Drafbaan Bevrijdingspop Haarlem Haarlem, Haarlemmerhout Bevrijdingsfestival Limburg Roermond, Binnenstad Bevrijdingsfestival Overijssel Zwolle, Park de Wezenlanden Bevrijdingsfestival Utrecht Utrecht, Park Transwijk Bevrijdingsfestival Zeeland Vlissingen, Binnenstad Bevrijdingsfestival Zuid-Holland Rotterdam, Het Park

