Gratis feest door het hele land: hier vier je Bevrijdingsdag

Vandaag, 14:33
Op dinsdag 5 mei viert Nederland al 81 jaar vrijheid. Meer dan 30 jaar zijn de Bevrijdingsfestivals een vaste traditie in het land. Artiesten La Fuente, De Jostiband, Karsu en Rolf Sanchez trekken op Bevrijdingsdag als Ambassadeurs van de Vrijheid door heel Nederland om op verschillende festivals op te treden.
Door het hele land kun je dinsdag gratis een Bevrijdingsfestival bezoeken. Van grote steden tot kleinere gemeenten: overal worden evenementen georganiseerd waar muziek, vrijheid en herdenken samenkomen. Bezoekers kunnen genieten van optredens van bekende artiesten en nieuw talent.
Hieronder heeft Hart van Nederland de 'grootste' Bevrijdingsfestivals per provincie op een rijtje gezet:
Bevrijdingsfestival
Plaats
Bevrijdingsdans Festival
Amsterdam, Museumplein
Bevrijdingsfestival Brabant
Den Bosch, Pettelaarse schans
Bevrijdingsfestival Den Haag
Den Haag, Malieveld
Bevrijdingsfestival Drenthe
Assen, Festivalterrein Baggelhuizen
Bevrijdingsfestival Flevoland
Almere, Binnenstad
Bevrijdingsfestival Fryslân
Leeuwarden, Binnenstad
Bevrijdingsfestival Gelderland
Wageningen, Binnenstad
Bevrijdingsfestival Groningen
Groningen, De Drafbaan
Bevrijdingspop Haarlem
Haarlem, Haarlemmerhout
Bevrijdingsfestival Limburg
Roermond, Binnenstad
Bevrijdingsfestival Overijssel
Zwolle, Park de Wezenlanden
Bevrijdingsfestival Utrecht
Utrecht, Park Transwijk
Bevrijdingsfestival Zeeland
Vlissingen, Binnenstad
Bevrijdingsfestival Zuid-Holland
Rotterdam, Het Park
Benieuwd hoe De Jostiband zich voorbereidt op hun optreden op het Bevrijdingsfestival? Bekijk dan de video bovenaan het artikel.