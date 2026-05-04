Gratis feest door het hele land: hier vier je Bevrijdingsdag

Vandaag, 14:33

Op dinsdag 5 mei viert Nederland al 81 jaar vrijheid. Meer dan 30 jaar zijn de Bevrijdingsfestivals een vaste traditie in het land. Artiesten La Fuente, De Jostiband, Karsu en Rolf Sanchez trekken op Bevrijdingsdag als Ambassadeurs van de Vrijheid door heel Nederland om op verschillende festivals op te treden.

Door het hele land kun je dinsdag gratis een Bevrijdingsfestival bezoeken. Van grote steden tot kleinere gemeenten: overal worden evenementen georganiseerd waar muziek, vrijheid en herdenken samenkomen. Bezoekers kunnen genieten van optredens van bekende artiesten en nieuw talent.

Hieronder heeft Hart van Nederland de 'grootste' Bevrijdingsfestivals per provincie op een rijtje gezet:

Bevrijdingsfestival | Plaats

Plaats

Bevrijdingsdans Festival

Amsterdam, Museumplein

Bevrijdingsfestival Brabant

Den Bosch, Pettelaarse schans

Bevrijdingsfestival Den Haag

Den Haag, Malieveld

Bevrijdingsfestival Drenthe

Assen, Festivalterrein Baggelhuizen

Bevrijdingsfestival Flevoland

Almere, Binnenstad

Bevrijdingsfestival Fryslân

Leeuwarden, Binnenstad

Bevrijdingsfestival Gelderland

Wageningen, Binnenstad

Bevrijdingsfestival Groningen

Groningen, De Drafbaan

Bevrijdingspop Haarlem

Haarlem, Haarlemmerhout

Bevrijdingsfestival Limburg

Roermond, Binnenstad

Bevrijdingsfestival Overijssel

Zwolle, Park de Wezenlanden

Bevrijdingsfestival Utrecht

Utrecht, Park Transwijk

Bevrijdingsfestival Zeeland

Vlissingen, Binnenstad

Bevrijdingsfestival Zuid-Holland

Rotterdam, Het Park

Benieuwd hoe De Jostiband zich voorbereidt op hun optreden op het Bevrijdingsfestival? Bekijk dan de video bovenaan het artikel.

Door Pien Beijsens

