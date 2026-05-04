Dit wordt het weer tijdens Bevrijdingsdag: waar blijft het droog?

Dinsdag vieren we Bevrijdingsdag. Op veel plekken zijn festivals en andere buitenactiviteiten. Een nat pak zit je niet op te wachten. Helaas blijft het niet overal droog, maar er zijn ook regio's waar je prima van de zon kunt genieten, meldt onze meteoroloog Robert de Vries.

Voor buitenactiviteiten en festivals heb je de beste papieren in het westen en noorden van het land. Daar kan de paraplu de hele dag thuis blijven en laat de zon zich geregeld zien. De temperatuur loopt op tot maximaal 16 graden. Voor deze tijd van het jaar is dat heel normaal.

In het oosten is het een ander verhaal. Daar heeft men de hele dag te maken met veel bewolking en druilerig weer. Ook blijft de temperatuur steken rond de 10 graden. Een warme jas is daar zeker geen overbodige luxe. Naast verschillende festivals is er dus ook keuze in verschillende weertypes.

Natste Bevrijdingsdag in 1957

In 1957 beleefden we de natste Bevrijdingsdag sinds 1945. In De Bilt viel toen 14 millimeter regen, maar lokaal was het nog natter. Ook lag de temperatuur laag, want een deel van de neerslag viel in vaste vorm. In de Limburgse heuvels lag zelfs 15 centimeter sneeuw. Zo laat in het voorjaar is er nog nooit ergens in ons land zo'n grote hoeveelheid sneeuw gemeten.

Ook in 1950 en 1997 was het behoorlijk nat. De natste Bevrijdingsdag van deze eeuw was in 2023. Toen viel er in De Bilt ruim 10 millimeter.

Zomerse Bevrijdingsdag

De schommelingen in het voorjaar zijn vaak groot. Op 5 mei kan het soms ook al zomers warm zijn. Zo steeg de temperatuur in 1990 naar 27,8 graden in De Bilt. Ook in de rest van het land werd het op veel plaatsen zomers warm, met 25 graden of meer.

Ook in 1995, 2000 en 2006 konden we genieten van zomerse dagen. Sinds 1945 kregen we in De Bilt 16 keer te maken met een officieel warme dag. Dat betekent dat de temperatuur boven de 20 graden uitkomt.