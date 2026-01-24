Volg Hart van Nederland
Anouk (27) is hoogsensitief: 'Hoe eerder je het weet, hoe eerder je ernaar kunt leven'

Vandaag, 09:35

De 27-jarige Anouk de Beijer uit Schijndel worstelde jarenlang met angst- en paniekaanvallen. Het was voor haar lange tijd onduidelijk waar haar klachten precies vandaan kwamen, totdat ze er op 18-jarige leeftijd achterkwam dat ze hoogsensitief is. Volgens haar therapeut was het waardevol dat ze hier al op jonge leeftijd achterkwam. "Hoe eerder je weet dat het onderdeel is van je persoonlijkheid, hoe eerder je ernaar kan leven."

In gesprek met social verslaggever Dylan Kuijpers vertelt Anouk in de online serie Openhartig, te zien in bovenstaande video, dat ze last had van vermoeidheid en prikkelbaarheid en zich niet echt zichzelf voelde. In een gesprek met haar moeder kwam naar voren dat dit mogelijk te maken had met hoogsensitiviteit. "Toen ik me er verder in ging verdiepen, kwam ik erachter dat ik best wel wat raakvlakken had met hoogsensitiviteit."

Hoewel er geen officiële diagnose voor is, zijn er wel kenmerken die tekenend zijn voor hoogsensitiviteit. Het gaat dan bijvoorbeeld om oog voor detail, een overweldigd gevoel door harde geluiden en fel licht, maar ook creativiteit en empathie. Veel van deze kenmerken zijn herkenbaar voor mensen die niet hoogsensitief zijn. "Het is niet zo dat iedereen die empathisch is, hoogsensitief is", legt Anouk uit. "Er is veel overlap in bepaalde kenmerken, maar het wil niet altijd zeggen dat je hoogsensitief bent als je jezelf daarin herkent."

Hoogsensitiviteit heeft mooie kenmerken, maar het kan je soms ook tegenwerken

Anouk de Beijer

Worsteling omgezet in kracht

Een op de vijf mensen is hoogsensitief, wat neerkomt op 20 procent van de wereldbevolking, aldus Anouk. "En daarvan is slechts een klein percentage zich hiervan bewust." Hoewel het soms tegen je kan werken, benadrukt Anouk dat hoogsensitiviteit veel positieve kanten heeft. "Je kunt ervoor zorgen dat iemand zich echt gehoord voelt. Sommige mensen luisteren wel, maar praten vervolgens vooral over zichzelf. Mensen met hoogsensitiviteit luisteren écht naar je."

Toen Anouk erachter kwam dat ze hoogsensitief is, was dat in het begin een worsteling voor haar. Inmiddels heeft ze dit omgezet in haar kracht en deelt ze haar ervaringen en tips met tienduizenden volgers op Instagram en TikTok. "Ik merkte dat mensen er echt geïnteresseerd in zijn en er meer over willen weten", aldus Anouk. "In de toekomst wil ik ook een boek schrijven of masterclasses geven over hoogsensitiviteit, omdat ik denk dat ik mensen echt iets bij kan brengen en ze hier advies over kan geven."

Door Dylan Kuijpers

