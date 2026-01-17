Quinty (27) raakte verlamd na operatie: 'Niemand wist wat er mis was'

De 27-jarige Quinty Hartendorp uit Hilversum liep in 2023 bij een operatie aan haar knie een functionele neurologische stoornis op. Sindsdien is ze verlamd tot aan haar navel. De uitkomst van de operatie is er een waar Quinty nooit op had gehoopt. "Ik was in totale paniek."

Toen Quinty op 16-jarige leeftijd van haar scooter viel, volgden er meerdere operaties. Alles leek goed te gaan, tot in 2023 haar knieschijf uit de kom schoot. De operatie die daarop volgde bleek haar leven compleet te veranderen. "Toen het gips eraf mocht, voelde ik mijn been niet meer", vertelt Quinty in gesprek met social verslaggever Dylan Kuijpers in de online serie Openhartig, te zien in bovenstaande video.

Quinty werd opgenomen in het ziekenhuis, waar al snel ook haar andere been en de rest van haar onderlichaam uitviel. Ze raakte verlamd tot aan haar navel. Na meerdere onderzoeken kreeg Quinty de diagnose FNS, een functionele neurologische stoornis. In Nederland zijn er ongeveer 85.000 patiënten met FNS, bijna drie keer zoveel als het aantal mensen met MS.

Ik zou het heel tof vinden om weer te kunnen lopen, maar ik leef met de dag. Quinty Hartendorp

Unieke behandeling

Over FNS is nog maar weinig bekend, waardoor het vinden van een geschikte behandeling lastig is. "Ik ben eerst naar een zorghotel gegaan in Zeist, en daarna terug naar mijn eigen huis om zelf te ontdekken hoe ik met deze verandering om moest gaan." Op TikTok en Instagram deelt Quinty haar proces en geeft ze een eerlijk inkijkje in de veranderingen in haar leven. Dat levert haar veel reacties op.

Inmiddels krijgt Quinty Activity-Based Therapy, een behandeling uit Amerika die alleen in Nederland en Spanje wordt aangeboden. "Ik kan nu weer zelfstandig staan en we zijn actief aan het oefenen met lopen. Het duurt nog wel lang, maar ik zie zeker progressie."

Hoewel Quinty in de toekomst graag weer zou willen lopen, is dat niet langer haar ultieme hoofddoel. "Het is niet zo dat het leven ophoudt in een rolstoel. Ik zou het heel tof vinden om weer te kunnen lopen, maar ik leef met de dag en zie wel wat er op mijn pad komt."