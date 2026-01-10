Volg Hart van Nederland
Abtin (21) deelt strijd van vriend Luca (19) met eetstoornis: 'Word ik maar niet wakker naast een lijk'

Openhartig

Vandaag, 10:13 - Update: 2 uur geleden

De 19-jarige Luca Aufderhaar uit Gramsbergen kampte de afgelopen vijf jaar met een eetstoornis: boulimia nervosa. De eetstoornis kreeg steeds meer grip op zijn leven, waarna Luca uiteindelijk werd opgenomen in een eetstoorniskliniek. Dit had niet alleen grote impact op hemzelf, maar ook op zijn vriend, de 21-jarige Abtin Salem. Hij besloot Luca’s traject te delen op sociale media, waar hij kon rekenen op veel steunbetuigingen en reacties.

In gesprek met social verslaggever Dylan Kuijpers vertelt Luca in de online serie Openhartig, te zien in bovenstaande video, over zijn eetstoornis, die al op 13-jarige leeftijd begon. "Het stemmetje in mijn hoofd zei dat de dingen die ik deed heel normaal waren", aldus Luca. "Het ging dan om braken, liegen en eetbuien hebben. Eigenlijk alles waar boulimia nervosa om bekendstaat."

Al snel kreeg Abtin, die inmiddels bijna een jaar een relatie heeft met Luca, door waar zijn vriend mee kampte. Uiteindelijk besloot hij om tijdelijk de zorg voor Luca op zich te nemen, in de hoop dat de eetstoornis zou afnemen. "Dat was een hele moeilijke periode. Het klinkt heftig, maar elke keer dacht ik: word ik straks maar niet wakker naast een lijk." Op advies van zijn therapeut werd Luca uiteindelijk opgenomen in een eetstoorniskliniek.

Ik denk ook dat heel veel mensen, vooral jongens, er niet voor uit durven komen.

Luca Aufderhaar

Opname

Luca werd acht weken opgenomen in de eetstoorniskliniek. Op zijn verzoek deelde Abtin het traject op Instagram en TikTok.  "Ik wilde het traject plaatsen, en uiteindelijk kwamen er zoveel reacties op dat ik besloot om ermee door te gaan", legt Abtin uit. Voor Luca is het belangrijk om te laten zien hoe breed en complex een eetstoornis kan zijn. "Ik denk ook dat heel veel mensen, vooral jongens, er niet voor uit durven komen. We hopen hiermee meer zichtbaarheid te geven aan het thema en het bekender te maken", aldus Luca.

Inmiddels is Luca alweer een tijdje uit de kliniek en gaat het beter met hem. "Na de kliniek is het stemmetje in mijn hoofd minder geworden", vertelt hij. "Dat stemmetje zei altijd bij alles wat ik at dat ik was aangekomen. Dat is nu minder geworden, maar er is nog wel werk aan de winkel. Ik vind het vooral belangrijk dat ik gezond ben en mezelf kan zijn, zonder een eetstoornis."

Door Dylan Kuijpers

