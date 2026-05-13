Waarom je vrij bent op Hemelvaartsdag en wat we eigenlijk vieren

Een lang weekend weg, extra drukke avondspitsen en verschillende festivals: veel mensen trekken erop uit tijdens Hemelvaartsdag. Maar waarom heb je vrij donderdag en wat is eigenlijk de betekenis van Hemelvaartsdag? Hart van Nederland legt het uit in dit artikel.

De een maakt er een lang weekend weg van, terwijl de ander geniet van een dag vrij thuis op de bank. Let op: als je besluit om de weg op te gaan, ben je waarschijnlijk niet de enige. Rijkswaterstaat Verkeersinformatie waarschuwt namelijk voor een extra drukke avondspits op woensdag door Hemelvaartsdag.

'Vaart naar de hemel'

Maar wat vieren we nou met Hemelvaart? Niet iedereen 'viert' het, het is namelijk een christelijke feestdag. Zij sluiten met Hemelvaart een periode van veertig dagen van rouw en zelfreflectie af. Christenen herdenken op deze dag dat Jezus Christus, volgens de Bijbel, werd opgenomen in de hemel. Volgens de teksten verscheen Jezus na zijn opstanding uit de dood nog veertig dagen aan zijn volgelingen. Daarna zou hij zijn 'ten hemel gevaren'.

Hemelvaart betekent letterlijk 'vaart naar de hemel'. In kerken worden vaak speciale diensten gehouden en in sommige plaatsen zijn er processies of bijeenkomsten in de buitenlucht.

In Nederland is Hemelvaartsdag ieder jaar een officiële feestdag. Daardoor zijn veel mensen vrij van werk en school. Veel Nederlanders gebruiken de vrije donderdag voor een lang weekend weg. Ook het dauwtrappen, vroeg in de ochtend wandelen of fietsen in de natuur, is voor sommige mensen een traditie op Hemelvaartsdag.