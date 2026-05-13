Drukte op de Nederlandse wegen verwacht door Hemelvaartsdag

De avondspits dreigt woensdag extra druk te worden: omdat donderdag Hemelvaartsdag is, trekken Nederlanders er vaak op uit voor een lang weekend weg. Verkeersdiensten waarschuwen daarom voor extra drukte en lange files op de snelwegen richting grensovergangen.

Rijkswaterstaat Verkeersinformatie zag vorig jaar de dag voor Hemelvaartsdag de drukste woensdagavondspits van het jaar, met 650 kilometer file op de snelwegen. Ook dit jaar verwachten zij een drukke avondspits die eerder op gang komt dan gewoonlijk.

Grensovergangen

Richting buitenlandse bestemmingen moeten automobilisten rekening houden met flinke vertragingen. Bij de grens met Duitsland vinden controles plaats en daarnaast zorgen grootschalige wegwerkzaamheden in het hele land voor extra hinder.

Zo zijn vanaf woensdagavond tot maandagochtend de A12 richting Utrecht (tussen Gouda-West en Nieuwerbrug) en de A27 richting Gorinchem (tussen knooppunten Lunetten en Everdingen) afgesloten. In het weekend is de A27 richting Gorinchem (tussen knooppunt Hooipolder en Geertruidenberg) gesloten, evenals de A27 richting Breda (tussen Gorinchem en Industrieterrein Avelingen, en op die weg ook tussen Hank en knooppunt Hooipolder).