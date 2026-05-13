Onweer, hagel en koude wind: lenteweer laat het flink afweten

Vandaag, 07:22

Het weer laat deze dagen weinig van de lente zien. De komende dagen moeten we het vooral doen met wisselvallig weer dat meer weg heeft van de herfst. Maar meteoroloog Robert de Vries ziet dat er aan het eind van de week en begin volgende week beter weer aankomt.

Woensdagochtend trekken al flink wat buien over het land en in de middag worden die steeds talrijker. Daarbij kan lokaal onweer ontstaan, met kans op hagel en stevige windstoten. Tussen de buien door breekt soms de zon door, maar warm wordt het niet: het wordt slechts 12 tot 13 graden. Dat is een flink verschil met de gebruikelijke 17 graden voor half mei.

In de avond en in de nacht naar donderdag blijft het wisselvallig. Er zijn af en toe opklaringen, maar verspreid over het land vallen nog buien. In het binnenland koelt het af naar 4 tot 5 graden. Aan de kust staat een stevige noordwestenwind.

Onstuimige Hemelvaart

Ook op Hemelvaartsdag blijft het fris en onstuimig. Vooral in het zuiden en oosten kunnen nog buien met onweer voorkomen. In het noorden blijft het vaker droog. De temperatuur blijft steken op 11 tot 13 graden en de wind draait op steeds meer plekken naar het noorden.

Weten wat het weer dit weekend doet en wanneer we beter weer kunnen verwachten? Meteoroloog Robert de Vries vertelt het in de video hierboven.

Beeld: Hans van Loenen

Door Redactie Hart van Nederland

