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Bizar toeval bij Miljoenenjacht: Henk wordt twee keer uit publiek gekozen

TV-programma's

Vandaag, 21:40

Henk Petersen uit Veldhoven heeft een bijzondere avond beleefd bij Miljoenenjacht. Tijdens de uitzending wordt hij tot zijn grote verbazing twee keer uit het publiek geselecteerd. Uiteindelijk behoort hij ook nog tot de laatste twee kandidaten.

De eerste keer dat Henk wordt gekozen, krijgt hij de keuze: achter de desk gaan staan en verder spelen of een koffer met een prijs pakken. Henk gaat voor de laatst overgebleven koffer en wint daarmee een stedentrip naar Wenen met 2.500 euro zakgeld.

Even later volgt opnieuw een trekking. En dan gebeurt er iets opvallends: uit alle mensen in het publiek wordt Henk opnieuw gekozen. Hij mag daardoor alsnog de laatste lege plek achter de desk innemen en verder spelen.

Henk wint 50.500 euro

Daar houdt het geluk voor Henk niet op. Hij weet door te dringen tot de laatste twee kandidaten. Zijn bijzondere avond levert hem uiteindelijk een stedentrip én 50.500 euro op.

Ook voor René (54) uit Stad aan 't Haringvliet is het een succesvolle avond. De timmerman weet een plek in de finale van Postcode Loterij Miljoenenjacht te bemachtigen en wint maar liefst 102.000 euro.

Door Redactie Hart van Nederland

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