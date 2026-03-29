Jasper (28) uit Nijmegen negeert advies vriendin en pakt een mooie prijs

Jasper uit Nijmegen won zondagavond 289.000 euro bij het televisieprogramma Miljoenenjacht. De 28-jarige wist zich te verzekeren van een plaats in de tweede ronde omdat hij thuis precies de gestelde vraag had geoefend.

De vraag ging over het aantal thuistellers bij de Nationale Tuinvogeltelling. Niemand weet het precies, maar Jasper zit er dichtbij. “Ik had geoefend met mijn schoonbroer, en dit was toevallig precies die vraag.”

De inwoner van Nijmegen is samen met zijn vriendin naar de studio gekomen. Het stel kocht anderhalf jaar geleden samen een huis. “Dat was voor ons het moment om mee te gaan spelen met de Postcode Loterij. Een eigen huis betekent ook een eigen postcode, en dus besloten we mee te doen.”

Best een geluksvogel

Jasper plaatst zich uiteindelijk voor de finale: “Toen de uitnodiging kwam, had ik al een voorgevoel. Ik ben van nature best een geluksvogel."

Bij een bod van 181.000 euro slaat de twijfel toe. Ondanks het advies van zijn vriendin om te stoppen, besluit Jasper toch door te spelen. Dat blijkt een goede keuze, want de Nijmeegse geluksvogel weet de drie overgebleven miljoenenbedragen in het spel te houden. Dat zorgt voor een bod van 289.000 euro. En dan drukt Jasper op de rode knop.