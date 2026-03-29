Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Jasper (28) uit Nijmegen negeert advies vriendin en pakt een mooie prijs

TV-programma's

Vandaag, 21:50

Link gekopieerd

Jasper uit Nijmegen won zondagavond 289.000 euro bij het televisieprogramma Miljoenenjacht. De 28-jarige wist zich te verzekeren van een plaats in de tweede ronde omdat hij thuis precies de gestelde vraag had geoefend.

De vraag ging over het aantal thuistellers bij de Nationale Tuinvogeltelling. Niemand weet het precies, maar Jasper zit er dichtbij. “Ik had geoefend met mijn schoonbroer, en dit was toevallig precies die vraag.”

De inwoner van Nijmegen is samen met zijn vriendin naar de studio gekomen. Het stel kocht anderhalf jaar geleden samen een huis. “Dat was voor ons het moment om mee te gaan spelen met de Postcode Loterij. Een eigen huis betekent ook een eigen postcode, en dus besloten we mee te doen.”

Best een geluksvogel

Jasper plaatst zich uiteindelijk voor de finale: “Toen de uitnodiging kwam, had ik al een voorgevoel. Ik ben van nature best een geluksvogel."

Bij een bod van 181.000 euro slaat de twijfel toe. Ondanks het advies van zijn vriendin om te stoppen, besluit Jasper toch door te spelen. Dat blijkt een goede keuze, want de Nijmeegse geluksvogel weet de drie overgebleven miljoenenbedragen in het spel te houden. Dat zorgt voor een bod van 289.000 euro. En dan drukt Jasper op de rode knop.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.