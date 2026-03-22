Miljoenenjacht-deelnemer Berteld (50) hartstikke tevreden met 207.000 euro

Elektrotechnicus Berteld uit Gorssel won zondagavond 207.000 euro bij Postcode Loterij Miljoenenjacht. En Gerrie, ook uit Gorssel, won een auto in de uitzending.

Berteld is 50 jaar en in het dagelijks leven ingenieur elektrotechniek. Hij staat in de halve finale tegenover Hellen, een 30-jarige accountant. Bij 35.000 euro is het Hellen die drukt. "Ik had met mijn man afgesproken dat ik bij de 30.000 euro zou drukken. Ik dacht nog heel even wachten en bij de 35.000 euro vond ik het mooi geweest. We gaan er nog even goed over nadenken wat voor leuks we gaan doen met dit bedrag!"

27 jaar getrouwd

Doordat Hellen drukt, gaat Berteld naar de finale. Hij heeft zijn vrouw Netty mee naar de studio. Ze zijn al 27 jaar getrouwd en hebben twee dochters. Als Linda vraagt: "Heb je een systeem of ga je gewoon koffers kiezen?", wijst Berteld naar zijn vak vol Gorsselnaren: "Het systeem zit daar."

Uiteindelijk wint hij 207.000 euro, en daar zijn Berteld en Netty hartstikke blij mee.