Ton wint bijna kwart miljoen in Miljoenenjacht

Vandaag, 21:38
In Miljoenenjacht op SBS6 slaat Ton zondagavond op de knop bij 245.000 euro. Goed besluit, want daarna trekt hij in de volgende drie koffers beide monsterbedragen uit de koffers.
Ton heeft zijn vrouw Ineke mee in de studio, ze zijn al 23 jaar samen. Ineke heeft ervan gedroomd dat ze op de 'partnerstoel' mag zitten. En ze ziet haar man aan de zijde van presentator Linda de Mol bijna een kwart miljoen winnen.
