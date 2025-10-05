Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Anette heeft perfecte timing in Miljoenenjacht: wint 215.000 euro

TV-programma's

Vandaag, 21:55

Link gekopieerd

In Miljoenenjacht op SBS6 zondagavond een kandidaat met perfecte timing. Anette uit Hoogeveen stopt op het goede moment, vindt ook presentator Linda de Mol. Ze gaat daardoor met 215.000 euro naar huis.

Anette speelt in het programma andere kandidaten weg en mag daarom het kofferspel te spelen. Haar echtgenoot Gary is in de studio om haar te adviseren. De Hoogeveense gaat uiteindelijk akkoord met een bod van 215.000 euro. "Ik ben tevreden."

Het blijkt erg verstandig, want ze opent vervolgens alle koffers met de hoogste bedragen. Ze eindigt bij 10.000 euro. Dan is 215.000 euro een stuk meer.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Lees ook

Zieke thuiswinnaars Miljoenenjacht compleet overdonderd: 'Pleur op'
Zieke thuiswinnaars Miljoenenjacht compleet overdonderd: 'Pleur op'
Paulien had miljoenen in haar koffer bij Miljoenenjacht, maar drukte nét te vroeg
Paulien had miljoenen in haar koffer bij Miljoenenjacht, maar drukte nét te vroeg
Kandidaat Lies reageert op stortvloed aan kritiek na deelname Miljoenenjacht
Kandidaat Lies reageert op stortvloed aan kritiek na deelname Miljoenenjacht

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.