Anette heeft perfecte timing in Miljoenenjacht: wint 215.000 euro

In Miljoenenjacht op SBS6 zondagavond een kandidaat met perfecte timing. Anette uit Hoogeveen stopt op het goede moment, vindt ook presentator Linda de Mol. Ze gaat daardoor met 215.000 euro naar huis.

Anette speelt in het programma andere kandidaten weg en mag daarom het kofferspel te spelen. Haar echtgenoot Gary is in de studio om haar te adviseren. De Hoogeveense gaat uiteindelijk akkoord met een bod van 215.000 euro. "Ik ben tevreden."

Het blijkt erg verstandig, want ze opent vervolgens alle koffers met de hoogste bedragen. Ze eindigt bij 10.000 euro. Dan is 215.000 euro een stuk meer.