Nicky uit Amsterdam wint bijna 3 ton in Miljoenenjacht

Gisteren, 22:02 - Update: 5 uur geleden

De emoties, ook bij presentator Linda de Mol, lopen hoog op op eerste paasdag bij het televisieprogramma Miljoenenjacht. Nicky uit Amsterdam is de winnaar van 292.000 euro.

In de halve finale neemt hij het op tegen Bregje uit Eindhoven. Bij de 40.000 euro is het Bregje die drukt. "Ik ga hier heerlijk van op vakantie en een heleboel mensen blij maken met uit eten gaan!"

Nicky is met zijn vrouw Gaby, met wie hij al twintig jaar samen is, naar de studio gekomen. Ze hebben een damesmodezaak en hij geeft padel-lessen. Met een grote prijs weet Nicky wel raad: "Ik wil heel graag naar Japan, maar zij niet." Gaby wil sparen voor een woonboot.

Tegen advies vrouw in

Het derde bod van de bank is 145.000 euro. Nicky twijfelt zichtbaar, maar zijn vrouw Gaby vindt het een goed bod: "Ik vind het een prachtig cadeau dit.". Tegen het advies van zijn vrouw in klapt de finalist het kistje toch dicht, no deal.

Het volgende bod van de bank komt neer op 292.000 euro. Hij drukt op de knop en vliegt in de armen van zijn vrouw. Uiteindelijk blijkt het een goede deal voor Nicky en Gaby, want in zijn koffer 22 zit tien euro.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Miljoenenjacht-deelnemer Berteld (50) hartstikke tevreden met 207.000 euro
Miljoenenjacht-deelnemer Berteld (50) hartstikke tevreden met 207.000 euro
Miljoenenjacht-kandidaat John begint finale op slechtst mogelijke wijze
Miljoenenjacht-kandidaat John begint finale op slechtst mogelijke wijze
Lies jaagt door en ziet fortuin verdwijnen bij Miljoenenjacht: ‘Hebzucht wordt altijd gestraft’
Lies jaagt door en ziet fortuin verdwijnen bij Miljoenenjacht: ‘Hebzucht wordt altijd gestraft’

