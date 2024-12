Top 10 Chateau Meiland: de hoogtepunten van het afgelopen jaar

Het afgelopen jaar was gevuld met tv-momenten die we niet snel zullen vergeten. Van de romantische escapades in Lang Leve De Liefde tot de ongefilterde gesprekken in Vandaag Inside: 2024 was een jaar vol kijkplezier. Ben je benieuwd naar de meest bekeken fragmenten van het afgelopen jaar? Je ziet het in de KIJK Top 10!

Chateau Meiland En Route

De Meilandjes gingen ‘En Route’, en hoé! De hysterische familie pakte een camper en gingen op roadtrip door Europa. In de best bekeken fragmenten zien we hoe Erica deelt dat zij een voorstadium heeft van baarmoederhalskanker, en vertelt Martien over zijn trauma aan herdershonden…

Chateau Meiland VIPS

We zijn nog lang niet klaar met de familie Meiland! Wat hebben Pauline Wingelaar, B&B Vol Liefde-Debbie en Patty Brard met elkaar gemeen? Ze waren allemaal op bezoek bij de Meilandjes in hun pension Code Rosé, en dat leverde natuurlijk fantastische televisie op. Zo doet Gordon een bijzondere onthulling en komt er een waarzegster aan te pas… Je ziet het allemaal in de hoogtepunten van Chateau Meiland VIPS!

