Top 10 Lang Leve de Liefde: de hoogtepunten van het afgelopen jaar

Het afgelopen jaar was gevuld met tv-momenten die we niet snel zullen vergeten. Van de romantische escapades in Lang Leve De Liefde tot de ongefilterde gesprekken in Vandaag Inside: 2024 was een jaar vol kijkplezier. Ben je benieuwd naar de meest bekeken fragmenten van het afgelopen jaar? Je ziet het in de KIJK Top 10!

Lang Leve de Liefde

In publieksfavoriet Lang Leve de Liefde draaide de hottub het afgelopen jaar overuren, werden er harten gebroken én kregen kijkers een hele hoop ongemakkelijke momenten voor de kiezen. Zo zien we in de hoogtepunten van het afgelopen jaar hoe Wieger de buik van zijn date likt, en een ander bijna in slaap valt tijdens een ‘romantische’ avond… Je ziet de Top 10 fragmenten van Lang Leve de Liefde hierboven. Veel kijkplezier!

Ben je daarna nog niet uitgekeken? Bekijk hier ook de hoogtepunten van Massa is Kassa en Vandaag Inside!