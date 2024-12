Top 10 Familie Gillis: Massa is Kassa: de hoogtepunten van het afgelopen jaar

Het afgelopen jaar was gevuld met tv-momenten die we niet snel zullen vergeten. Van de romantische escapades in Lang Leve De Liefde tot de ongefilterde gesprekken in Vandaag Inside: 2024 was een jaar vol kijkplezier. Ben je benieuwd naar de meest bekeken fragmenten van het afgelopen jaar? Je ziet het in de KIJK Top 10!

Massa is Kassa

Hatseflats! De hoogtepunten van Familie Gillis: Massa is Kassa kan je natuurlijk niet missen. De kassa rinkelt iets minder door wat gedoe met Peters Nederlandse parken, dus vertrekt hij naar België. Wendy begint aan een nieuwe carrière en als het aan Mark ligt, kijkt hij lekker toe hoe andere mensen voor hem werken… Benieuwd naar de beste fragmenten van Massa is Kassa? Bekijk ze hieronder!

