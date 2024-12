Top 10 Vandaag Inside: de hoogtepunten van het afgelopen jaar

Het afgelopen jaar was gevuld met tv-momenten die we niet snel zullen vergeten. Van de romantische escapades in Lang Leve De Liefde tot de ongefilterde gesprekken in Vandaag Inside: 2024 was een jaar vol kijkplezier. Ben je benieuwd naar de meest bekeken fragmenten van het afgelopen jaar? Je ziet het in de KIJK Top 10 !

Vandaag Inside

Het afgelopen jaar konden fans weer genieten van de meest memorabele momenten in de Vandaag Inside-studio, van Johan Derksen die de studio woest verlaat, tot Merel Ek die de heren omverblaast op de blokfluit… Bekijk de Top10 van Vandaag Inside voor meer geweldige fragmenten!