Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Thomas van Groningen nieuwe vaste presentator Nieuws van de Dag, vervangt Art Rooijakkers

Thomas van Groningen nieuwe vaste presentator Nieuws van de Dag, vervangt Art Rooijakkers

TV-programma's

Vandaag, 14:31

Link gekopieerd

Thomas van Groningen wordt de nieuwe vaste presentator van SBS-programma Nieuws van de Dag. Hij vervangt Art Rooijakkers, die heeft besloten te stoppen met de presentatie.

"Ik geloof heel erg in Nieuws van de Dag als programma. Dit kan de plek zijn waar Nederland zich aan het begin van de avond laat bijpraten over het gesprek van de dag, op een toegankelijke en vrolijke manier", zegt Van Groningen. "Wij zorgen voor de feiten, onze experts voor de duiding en de opiniemakers proberen ons aan het denken te zetten. Ik heb er heel veel zin in!"

Rooijakkers was samen met Malou Petter de vaste presentator van Nieuws van de Dag. Zij gaf vorige week aan te stoppen met het programma, dat wordt gemaakt in samenwerking met de Telegraaf. Rooijakkers noemt de desk van Nieuws van de Dag 'niet zijn plek'. "Dat is jammer, maar ik heb het geprobeerd. Niet zonder risico en dat is iets waar ik met trots op terugkijk."

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

"Met open vizier begon ik aan dit spannende, nieuwe project. Zoals het hoort bij een programma in ontwikkeling, ging dat niet zonder slag of stoot."

Rooijakkers was van februari tot en met begin juni afwezig vanwege een operatie aan zijn stembanden. Sinds 2 juni was hij weer terug. Rooijakkers blijft verbonden aan Talpa Network en meer informatie over een volgend project volgt later. "Ik kijk uit naar de andere projecten die ik voor Talpa Network mag gaan doen, te beginnen met een spannend, nieuw programma waarover jullie snel meer horen."

Pim Sedee blijft betrokken als vaste invaller bij Nieuws van de Dag.

Lees ook

Malou Petter stopt bij Nieuws van de Dag: ‘Had het graag anders gezien'
Malou Petter stopt bij Nieuws van de Dag: ‘Had het graag anders gezien'
Art Rooijakkers terug als presentator Nieuws van de Dag
Art Rooijakkers terug als presentator Nieuws van de Dag
Art Rooijakkers mogelijk in juni weer te zien bij Nieuws van de Dag
Art Rooijakkers mogelijk in juni weer te zien bij Nieuws van de Dag
Dit worden de tijdelijke vervangers van Art Rooijakkers bij Nieuws van de Dag
Dit worden de tijdelijke vervangers van Art Rooijakkers bij Nieuws van de Dag

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.