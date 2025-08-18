Thomas van Groningen nieuwe vaste presentator Nieuws van de Dag, vervangt Art Rooijakkers

Thomas van Groningen wordt de nieuwe vaste presentator van SBS-programma Nieuws van de Dag. Hij vervangt Art Rooijakkers, die heeft besloten te stoppen met de presentatie.

"Ik geloof heel erg in Nieuws van de Dag als programma. Dit kan de plek zijn waar Nederland zich aan het begin van de avond laat bijpraten over het gesprek van de dag, op een toegankelijke en vrolijke manier", zegt Van Groningen. "Wij zorgen voor de feiten, onze experts voor de duiding en de opiniemakers proberen ons aan het denken te zetten. Ik heb er heel veel zin in!"

Rooijakkers was samen met Malou Petter de vaste presentator van Nieuws van de Dag. Zij gaf vorige week aan te stoppen met het programma, dat wordt gemaakt in samenwerking met de Telegraaf. Rooijakkers noemt de desk van Nieuws van de Dag 'niet zijn plek'. "Dat is jammer, maar ik heb het geprobeerd. Niet zonder risico en dat is iets waar ik met trots op terugkijk."

"Met open vizier begon ik aan dit spannende, nieuwe project. Zoals het hoort bij een programma in ontwikkeling, ging dat niet zonder slag of stoot."

Rooijakkers was van februari tot en met begin juni afwezig vanwege een operatie aan zijn stembanden. Sinds 2 juni was hij weer terug. Rooijakkers blijft verbonden aan Talpa Network en meer informatie over een volgend project volgt later. "Ik kijk uit naar de andere projecten die ik voor Talpa Network mag gaan doen, te beginnen met een spannend, nieuw programma waarover jullie snel meer horen."

Pim Sedee blijft betrokken als vaste invaller bij Nieuws van de Dag.