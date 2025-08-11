Malou Petter stopt bij Nieuws van de Dag: ‘Had het graag anders gezien'

Malou Petter stopt per direct bij het programma Nieuws van de Dag. Ze presenteerde het afgelopen half jaar het programma in de vooravond van SBS6. Petter is echter tot de conclusie gekomen dat de inhoudelijke koers van het programma, dat wordt gemaakt in samenwerking met De Telegraaf, niet bij haar past.

"We zijn samen aan dit avontuur begonnen, maar ik kan me niet vinden in de huidige richting", zegt Petter erover. "Ik had het graag anders gezien, maar sta volledig achter mijn beslissing. Ik wens het programma en de redactie alle succes."

Frans Klein, directeur video bij Talpa Network, laat weten respect te hebben voor Petters keuze: "Het is jammer dat Malou deze keuze heeft gemaakt, maar we kunnen er tegelijkertijd alleen maar respect voor hebben."

Vervanging

Petter was samen met Art Rooijakkers een van de twee vaste presentatoren van Nieuws van de Dag. Rooijakkers was van februari tot en met begin juni afwezig vanwege een operatie aan zijn stembanden. Sinds 2 juni is hij weer terug. Vaste invallers Thomas van Groningen en Pim Sedee zullen Petter voorlopig vervangen.

De presentator en journalist stapte vorig jaar over van de NOS naar Talpa Network. Bij de aankondiging werd gemeld dat zij ook andere programma's zou gaan maken. Er staan op dit moment echter geen andere programma's met Petter op de planning. "In goed overleg is besloten de samenwerking te beëindigen", laat een woordvoerder van Talpa weten.