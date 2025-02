Dit worden de tijdelijke vervangers van Art Rooijakkers bij Nieuws van de Dag

Art Rooijakkers wordt na deze week tijdelijk vervangen door Thomas van Groningen, Pim Sedee en Maarten Steendam, die elkaar afwisselen bij het programma Nieuws van de Dag. Rooijakkers liet eind januari weten zijn werk te moeten neerleggen vanwege gezondheidsproblemen. Rooijakkers presenteerde maandag voorlopig zijn laatste aflevering. Vanaf deze week nemen Thomas, Pim en Maarten afwisselend zijn plek in.

Begin januari liet Art vol enthousiasme weten veel zin te hebben in zijn nieuwe presentieklus. Dat gesprek in de 538 Ochtendshow zie je hierboven.

De 50-jarige Rooijakkers kampt opnieuw met stemproblemen. "'Er zit weer iets.' Die woorden van de arts wilde ik niet opnieuw horen, maar helaas sprak hij ze wel uit," schreef Rooijakkers eerder op Instagram. "Na mijn eerdere stembandproblemen, waarbij ik mijn werk een tijd moest neerleggen, had ik gehoopt dit hoofdstuk voorgoed af te sluiten."

Marc Veeningen, hoofdredacteur van Nieuws van de Dag, laat weten: "Voorop staat dat we hopen dat Art snel herstelt en zijn werk bij ons weer kan oppakken. In de tussentijd zijn we blij dat Thomas, Pim en Maarten tijdelijk willen invallen. Met deze uitstekende journalisten kan het programma doorgaan zoals de kijker gewend is."

Thomas van Groningen

Maarten Steendam

Pim Sedee

Eerdere stemproblemen

De presentator begon begin dit jaar samen met Malou Petter aan het SBS-programma Nieuws van de Dag. Hij noemt het neerleggen van zijn werk "een flinke teleurstelling", maar heeft vertrouwen in zijn medische team. "Ik kijk ernaar uit om na mijn herstel weer aan de slag te gaan. Maar de komende periode is het weer even 'lips sealed'."

Rooijakkers moest in 2022 zijn werk ook tijdelijk stoppen door stemproblemen. Door poliepen op zijn stembanden moest hij honderd dagen in stilte leven.