Art Rooijakkers mogelijk in juni weer te zien bij Nieuws van de Dag

Art Rooijakkers zal mogelijk in juni weer te zien zijn in het SBS6-programma Nieuws van de Dag. Dat zei Rooijakkers in de uitzending van de Radio 538 Ochtendshow, te zien in bovenstaande video. De presentator, die eerder dit jaar als gevolg van stemproblemen zijn werk tijdelijk moest neerleggen, heeft hoop dat hij in juni weer aan de slag kan gaan.

"In principe is het idee dat het goed komt", aldus de presentator. "We mikken een beetje op dat ik in juni toch echt wel weer aan het werk zou moeten kunnen." Rooijakkers zei in de uitzending verder dat hij weer met logopedie is begonnen en dat zijn stem nog aan kracht moet winnen, maar dat het de goede kant opgaat. In het verleden kampte Rooijakkers ook al eens met stemproblemen.

De presentator begon begin dit jaar samen met Malou Petter aan het SBS-programma Nieuws van de Dag. Op dit moment wordt Rooijakkers tijdelijk vervangen door Thomas van Groningen, Pim Sedee en Maarten Steendam, die elkaar afwisselen bij het actualiteitenprogramma.

Hart van Nederland/ANP