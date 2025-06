In Steenrijk, Straatarm kunnen Edwin en Renee na 11 jaar eindelijk trouwringen kopen

Als je getrouwd bent, zijn trouwringen een ultiem symbool om je liefde voor elkaar te tonen. Als je dan geen geld hebt voor trouwringen kan dat erg pijnlijk zijn. In het SBS-programma Steenrijk, Straatarm was woensdagavond te zien hoe Edwin en Renee 11 jaar geleden geen geld hadden voor de ringen, maar in de aflevering eindelijk wel. Een erg emotioneel moment.

In bovenstaande video is te zien hoe in België het stel vol liefde de ringen kiest die hun band écht symboliseren.

De aflevering ging ook over ondernemers Harm en Sasha, die rijk zijn geworden door de verkoop van exclusieve kinderkleding. Ze wonen in een enorme villa, net over de grens in België en heb ook nog een villa in Spanje.

Het luxe leven van Harm en Sasha staat in schril contrast met het leven van Edwin, Renee en hun dochters Noa en Lena. Zij wonen met zijn vieren in een kleine sociale huurwoning in Hellendoorn en hebben het financieel zwaar. Ze moeten, ondanks dat Edwin en Renee beiden werken, rondkomen van 100 euro per week vanwege schulden.

Leuke uitjes kunnen ze niet plannen, maar zelfs voedsel is soms moeilijk om aan te komen. Het gezin krijgt eten van de Voedselbank, maar het pakket is vaak niet groot genoeg. Dat ze in Steenrijk, Straatarm opeens 2000 euro in een week te besteden hebben, kunnen ze niet geloven.

Dus mogen de dochters van het stel nieuwe kleren uitkiezen, wordt er veel geld uitgegeven aan eten en drinken en kan het stel eindelijk trouwringen kopen. "Nu hebben we eindelijk de kans om het over te doen. Ik wil die kans niet voorbij laten gaan", zegt Edwin in de aflevering. Uiteindelijk wordt het emotionele moment gevierd met een fles champagne.

Bekijk de hele aflevering hier: