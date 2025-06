Moeder Laura verloor vriend en kreeg kanker, maar is dolgelukkig in Steenrijk, Straatarm

Laura heeft geen makkelijk leven achter de rug. Ze heeft haar vriend Bart verloren en werd vlak daarna zelf ernstig ziek. Ze kan daardoor niet meer werken en moet rond zien te komen van 150 euro per week. In het SBS-programma Steenrijk, Straatarm ruilen Laura en haar kinderen voor een week met het leven van ondernemers Reza en Sahar.

Laura weet niet wat ze ziet als ze terechtkomt in de luxe villa van Reza en Sahar. Het stel met vier kinderen leidt een zorgeloos leven in het Noord-Hollandse Ter Aar. Ze runnen samen een exclusief wellnesscentrum en er liggen plannen om het bedrijf uit te breiden. Ze genieten volop van hun financiële vrijheid: ze gaan meerdere keren per week uit eten, vier keer per jaar op vakantie en gaan regelmatig een weekendje weg.

Het is voor het stel dan ook even omschakelen als ze terechtkomen in de woning van Laura. Wat ze opvalt, is dat er een aantal foto's van Bart in de woning staat. Dan vinden ze de rouwkaart en beseffen ze dat hij er niet meer is. "Ik vind het echt erg dat die kinderen hun vader verloren zijn en dat die vrouw haar man verloren is", zegt Reza geëmotioneerd.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Wanneer Bart overlijdt, wonen hij en Laura niet meer samen. De ruzies lopen zo hoog op dat Bart het huis had moeten verlaten. Laura vertelt: "Na een aantal maanden hadden we gesprekken of we weer samen konden komen, maar we besloten om daar nog heel even mee te wachten. Tot mijn verjaardag en Vaderdag; toen kregen we een telefoontje dat hij een hartaanval had gekregen en was overleden."

Dolgelukkig

Na het overlijden probeert Laura het leven met de kinderen weer op te pakken. Dan blijkt dat ze schildklierkanker heeft met uitzaaiingen naar haar lymfeklieren. "Mijn grootste angst was dat ik ook uit zou vallen en dat ik niet wist waar de kinderen naartoe zouden moeten."

Dat het vijfkoppige gezin in Steenrijk, Straatarm een week kan leven zonder geldzorgen, maakt ze dolgelukkig. Het andere gezin beseft daarnaast door het programma maar al te goed hoe het leven ook kan zijn.

Bekijk hier de hele aflevering: