Van 120 naar 1600 euro per week: ernstig zieke Fred in tranen op Curaçao in Steenrijk, Straatarm

Ondernemers Adriaan en Meibi verruilen woensdag in het programma Steenrijk, Straatarm hun luxe villa op Curaçao voor het flatje van Fred in het Twentse Enschede. Het leven van de twee gezinnen is een verschil van dag en nacht: de ondernemers genieten met hun kinderen elke dag van het luxe leven op een tropisch eiland, terwijl het leven van de alleenstaande Fred en zijn zoon een stuk minder fortuinlijk is.

Het stel woont samen met hun twee zoontjes op het Caribische eiland en de twee oudste kinderen van Adriaan in een enorme villa. Adriaan en Meibi verdienen goed geld met de verkoop en verhuur van vastgoed in het hogere segment. Dat ze helemaal gewend zijn aan hun riante uitgavenpatroon, blijkt wel als ze er in Enschede achter komen dat ze van 120 euro per week moeten leven.

"Waar Fred en zijn zoon in een week van moeten leven, besteden wij alleen al aan brandstof in één week", zegt Adriaan als ze in een beddenzaak staan. "Hij leeft voor zijn zoon. We willen ze blij maken." De verkoper in de winkel is het daarmee eens, en biedt ze een nieuw bed aan. "Ik ben er stil van. Dit had ik niet verwacht", aldus een dankbare Adriaan.

Dakloos

Aan de andere kant van de wereld kijken Fred en zijn 15-jarige zoon Ziggy hun ogen uit als ze erachter komen wat het betekent als je van zo'n 1600 euro per week mag leven. "We kunnen nu dingen doen die we normaal niet doen. Dat raakt me heel erg. Het is confronterend om hier te zijn, omdat ik weet wat geld betekent", zegt Fred.

Fred heeft een turbulent leven achter de rug. Hij kwam in aanraking met drugs en criminaliteit en raakte dakloos. Toen hij hoorde dat zijn jongste zoon Ziggy niet meer bij zijn moeder kon wonen, veranderde alles voor hem. Nu heeft hij zijn leven weer op de rit en woont hij samen met Ziggy in een klein flatje. Helaas kan Fred niet meer werken, omdat hij longkanker heeft. "Ik hoop dat ik nog een paar jaar leef en dat ik meer dingen met mijn zoon kan doen dan nu."

