Moeder arm gezin in Steenrijk, Straatarm geslagen: ‘Kinderen zagen het gebeuren’

Neil en Patricia leven samen met hun twee zoontjes een luxe leven in een prachtig villacomplex op het Spaanse eiland Gran Canaria. Ze hebben een eigen bedrijf in salescoaching en een riant inkomen. In Zoetermeer is het een ander verhaal. Daar moeten Sabine en haar vier jonge kinderen het met 110 euro per week doen. In het SBS-programma Steenrijk, Straatarm ziet de kijker dat Sabine het op meerdere vlakken niet breed heeft.

De alleenstaande moeder woont met haar vier kinderen in een flatje. Als Neil en Patricia zien waar zij hun woning in Gran Canaria voor een week voor moeten inruilen, schrikken ze enorm. De bank is onder meer kapot en drie kinderen slapen op stapelbedden in dezelfde kleine kamer. "Dit is echt heftig", zegt Neil daarnaast als hij de keuken ziet. "Ik woonde sinds mijn 15e op mijzelf. Ik ging even terug in de tijd."

Veilig wonen

Hoewel de woning er niet aantrekkelijk uitziet, wonen ze wel veilig. Dat was eerder wel anders, vertelt de vader van Sabine tegen Neil en Patricia. Sabine werd namelijk mishandeld door haar ex. "Hij wilde de dienst uitmaken. Hij heeft haar ook geslagen", vertelt hij. Sabine moest uiteindelijk naar een opvang van Blijf van mijn Lijf. "De kinderen hebben dat allemaal meegemaakt. Vooral de oudste twee hebben daar nog last van. Die kinderen hebben het allemaal zien gebeuren voor hun neus."

Patricia wordt emotioneel bij het horen van het verhaal. In de aflevering zie je dat ook een winkelmedewerker tranen in haar ogen krijgt van de schrijnende situatie van Sabine en haar kinderen.

