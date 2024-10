Mark weert negatieve energie uit logeerhuis in Steenrijk, Straatarm door te boeren

Mark en Sjoukje wonen in Friesland pal aan het water en hebben maar liefst drie boten. De zaken gaan goed, waardoor ze in financiële vrijheid kunnen leven. Het leven van Rosita en haar 11-jarige dochter Zoë is totaal anders. Zij wonen in een sociale huurwoning in het Brabantse Vlijmen. In het SBS6-programma Steenrijk, Straatarm ruilen ze een week van leven.

Rosita heeft een zware jeugd gehad en krijgt in haar latere leven te maken met mentaal en lichamelijk geweld. Na altijd fulltime gewerkt te hebben, komt ze in de ziektewet terecht en moet rondkomen van 75 euro per week. Geld om leuke dingen te doen met haar dochter is er niet.

Als ze zien dat ze een week met 1.500 euro mogen doen, worden ze dan ook allebei emotioneel. "Het is gewoon meer dan mijn loon", zegt Rosita. Zoë vult haar aan: "Nu kun je wel doen wat je wilt en normaal niet. Zoals shoppen of gewoon uit eten." Daar genieten ze in de aflevering dan ook met volle teugen van. In een kledingwinkel geven ze zelfs 852 euro uit. "Dat is normaal mijn huur", lacht Rosita.

Boeren

Aan de andere kant kunnen Mark en Sjoukje minder makkelijk wennen aan hun nieuwe leven, waar ze niet meer dan 75 euro kunnen uitgeven. Sjoukje verzorgt als business mentor online coaching voor vrouwen. Mark heeft een goedlopende praktijk waar hij werkt als energetisch lifecoach. Als de twee hun nieuwe woning bekijken, voelt Mark dan ook dat hij iets moet doen aan de negatieve energie die er hangt.

"Ik voel heel veel verdriet in dit huis. Ik ben er zelf door geraakt", zegt Mark. Hij pakt dan ook zijn wichelroede, een instrument om energieën waar te nemen, om de woning te 'reinigen'. Dat doet hij op een opvallende manier: door te boeren en daarna omhoog te blazen. "Het boeren is energetisch loslaten, want anders loop ik zelf helemaal vol."

