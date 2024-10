Make-over maakt moeder Ans erg emotioneel in Steenrijk, Straatarm: 'Wow, dit ben ik'

43 kilo woog Ans op een gegeven moment. De moeder, die woensdagavond te zien is in Steenrijk, Straatarm, is hiv-positief en moet rondkomen van 100 euro per week. Dat ze een make-over krijgt, is voor haar en haar zoon Tjabo dus een emotioneel moment. "Eén grote huilbui is dit", zegt ze emotioneel. Op X leven veel mensen met haar mee.

Ans en Thabo wonen in het Twentse Rijssen. Toen Ans in Zuid-Afrika woonde voor haar werk werd ze zwanger. De vader had geen interesse in het kind, dus besloot ze terug te verhuizen naar Nederland. Eenmaal terug in Nederland kwam Ans erachter dat ze hiv-positief was. Door haar ziekte kan Ans inmiddels niet meer werken en nu heeft ze nog maar 100 euro per week te besteden voor haar 8-jarige zoon en zichzelf.

De steenrijke Marianne en Danielle wonen in een villa in Wateringen. Marianne werkt in het vastgoed en Danielle is accountmanager. Hun leven is een stuk feestelijker: ze genieten met volle teugen van het leven.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Het contrast is daarom groot in de aflevering van woensdag. Marianne en Danielle moeten opeens rondkomen van een fractie van hun normale budget, en Ans en Thabo kunnen juist veel geld uitgeven. Zo krijgt Ans een make-over met nieuwe kleding en een nieuw kapsel. Twee emotionele momenten. In de winkel, bij het passen van nieuwe kleding, moet Ans huilen. "Sorry dat ik onzeker overkom. Ik woog op een gegeven moment nog maar 43 kilo door mijn ziekte en heb daarna nooit meer nieuwe kleding gekocht", vertelt ze emotioneel.

Op X leven veel mensen met haar mee:

Ook bij de kapper is het emotioneel voor Ans. Als ze in de spiegel haar nieuwe kapsel ziet, is ze hartstikke blij. "Wow, dit ben ik."