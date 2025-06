Roosmarie leeft van 110 euro, maar krijgt een zwembad in Steenrijk, Straatarm

De Groningse Roosmarie leeft met haar drie jonge kinderen van slechts 110 euro per week. Er gaat een wereld voor ze open wanneer ze haar sociale huurwoning in Beerta voor een week omruilt voor een luxe villa met zwembad en sauna in het Zuid-Hollandse Alphen aan den Rijn.

Roosmarie heeft een zware en moeilijke jeugd gehad en heeft een angststoornis overgehouden aan de onveilige situatie uit haar kindertijd. Toch zet ze alles op alles om een fijne moeder te zijn voor haar zoontje Jayson en tweeling Emmelie en Aleck. “Ik kijk er echt naar uit om even onbezorgd te kunnen genieten”, vertelt ze in het programma.

Luxe in Alphen aan den Rijn

Roosmarie ruilt haar leven tijdelijk met dat van ondernemer Machiel en zijn stiefdochter Nathasja. Machiel runt al 35 jaar een succesvol softwarebedrijf en leeft in volledige financiële vrijheid. Zijn villa midden in het centrum beschikt onder andere over een privézwembad en een sauna, een wereld van verschil voor Roosmarie en haar gezin. Nathasja, die manager is van een drukbezochte lunchroom, heeft al 46 jaar een hechte band met Machiel.

Hoe het de twee gezinnen vergaat tijdens hun tijdelijke leven in elkaars schoenen, is te zien in onderstaande aflevering: