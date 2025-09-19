Martijn Krabbé keert terug als voice-over in nieuw seizoen The Voice

Martijn Krabbé is als voice-over te horen in het aankomende seizoen van The Voice of Holland. Dat deelt hij vrijdag in een bericht op Instagram. De 57-jarige Krabbé maakte begin dit jaar bekend dat hij uitgezaaide longkanker heeft en niet meer beter wordt.

"Hoe het met mij gaat? Best wel goed eigenlijk. In ieder geval goed genoeg bevonden om dit seizoen de voice-over te gaan doen bij The Voice!", schrijft hij. "Dat was altijd al een eer, maar nu ik ziek ben, en toch nog nuttig kan zijn, helemaal."

Krabbé was vanaf het eerste seizoen van TVOH aan het programma verbonden als presentator en deed daarnaast ook de voice-over. Hij deed dat tot het programma in 2022 in het twaalfde seizoen werd opgeschort na de aantijgingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik achter de schermen bij het programma. Het nieuwe seizoen van de talentenjacht begint in januari. Het nieuws dat Martijn Krabbé ongeneeslijk ziek is, sloeg in als een bom. Het werd ook besproken in Nieuws van de Dag:

5:07 Martijn Krabbe Ongeneeselijk ziek

ANP