Martijn Krabbé wint Media Oeuvre Award: 'Als showman ongeëvenaard'

Martijn Krabbé is dit jaar de winnaar van de Media Oeuvre Award. De 57-jarige presentator, die al meer dan dertig jaar tv maakt, is volgens de jury "een van de meest geliefde televisiepersoonlijkheden van Nederland".

"Het is altijd gevaarlijk: iemand een prijs geven voor zijn werk terwijl hij ongeneeslijk ziek is. Krijgt die persoon de onderscheiding dan écht vanwege zijn verdiensten of omdat we stiekem zo met hem te doen hebben?", staat in het juryrapport. "Dat de ziekte van Martijn Krabbé ons raakt, staat buiten kijf. Maar dat er in januari een schokgolf door Nederland ging toen bekend werd hóe ziek hij is, zegt óók alles over Martijn de presentator."

Ongeëvenaarde showman

De jury, bestaande uit AD-columnist Angela de Jong en Spreekbuis-uitgever Richard Otto, stelt dat Krabbé "als showman ongeëvenaard" is in Nederland.

"Zijn timing, zijn stemgebruik, zijn taalgevoel, zijn onverstoorbaarheid en improvisatievermogen - enkel al zijn aanwezigheid was genoeg om een grote liveshow als die van The Voice of Holland naar het hoogste niveau te tillen. Maar nóg unieker is zijn vermogen om dwars door het tv-scherm een bondje te sluiten met de kijker. Met een olijke blik, een kwinkslag, altijd voorzien van een prettige scheut zelfspot en zelfrelativering."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

De Media Oeuvre Award is een initiatief van vakplatform Spreekbuis in samenwerking met streamingdienst NLZIET. Eerdere winnaars zijn Jan Slagter, André van Duin, Tineke de Nooij, Antoinette Hertsenberg, Floortje Dessing en Will Koopman.

ANP